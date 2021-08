A Vittoria senza una goccia d'acqua da 15 giorni

Vittoria -Gentilissima redazione,

mi chiamo Marcello e vi scrivo per segnalarvi una situazione a Vittoria incresciosa, senza precedenti. Mai si è visto una città lasciata al disagio più totale. A Vittoria Centro, in zona Via Milano con via Palestro vicino Scuola Vittoria Colonna. Senza una goccia d'acqua da 15 giorni. Si pagano i privati per un pieno di serbatoio 60 euro. Non è possibile!

Qui c'è un centro per gli anziani, bar. Nessuno interviene. Sarebbe a questo punto corretto che tutti i cittadini di questa zona non paghino l'acquedotto di Vittoria. Per disservizio, per servizio inesistente. L'acqua è stata strapagata ai privati. Due, tre pieni al mese. Significa più di 180 euro in un mese. In un periodo di Pandemia di crisi economica. Le famiglie invece di essere aiutate sono lasciate a se stesse. Abbiamo toccato il fondo. Vi ringrazio anticipatamente e spero che questa segnalazione sia pubblicata come voce di un quartiere dimenticato.