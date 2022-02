Abbiamo visto un pappagallo morto a Pozzallo

Pozzallo - Salve, ho letto l’articolo sullo smarrimento del pappagallo a Pozzallo. Sabato scorso abbiamo notato con mia moglie, durante una passeggiata, un pappagallo morto dietro la Chiesa di Porto Salvo a Pozzallo.

In pratica quando si scende dalla via per andare in Chiesa se si gira a sinistra si prende una stradina che porta dall’altra parte della spiaggia Pietre Nere e al Ristorante Locanda del Marchese. Proprio lungo la stradina abbiamo notato un pappagallo morto. Mi dispiace.

Scrivere a info@ragusanews.com.