Alcune campagne di Modica ancora senza acqua

Modica - Spett.le Redazione,

sono un cittadino che vive nelle campagne del Modicano, chiedo il vostro ausilio per dare voce a cittadini che come me abitano nelle zone rurali e che da diverso tempo, (alcune zone anche da oltre 5 mesi), sono prive della fornitura dell'acqua potabile da parte del Consorzio di Bonifica.

Ovviamente non sto qui a dirvi l'enorme disagio che ciò comporta ma la cosa più assurda è quella di non riuscire a contattare chi di dovere per poter avere notizie certe. Infatti tutti i telefoni del Consorzio di Modica risultano essere staccati, l'unico recapito attivo è quello della sede di Ragusa al quale non risponde mai nessuno.

Ho provato a inoltrare diverse mail e persino PEC senza mai aver ottenuto alcuna risposta.

Nel 2022 è inaccettabile non riuscire ad ottenere alcun riscontro alle proprie lecite domande, siamo allo stremo ed è del tutto insostenibile visto che si parla d'un bene indispensabile. Proprio per questo chiedo il vostro ausilio, al fine di far sentire la nostra voce per poter sensibilizzare le istituzioni e chi di dovere, nel darci si spera, risposte certe in tempi brevi.

Restando a vostra disposizione per eventuali chiarimenti del caso, porgo cordiali saluti.