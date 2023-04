Anziano scomparso e ritrovato a Sampieri, la famiglia: Grazie!

Scicli - Gentile redazione di Ragusanews,

con la presente desideriamo esprimere un sentito ringraziamento: al Corpo Carabinieri di Scicli, al Corpo Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alle Unità Cinofile, alla Polizia Municipale di Scicli, agli organi di stampa e tutte le altre istituzioni, e non per ultimo i parenti, gli amici e la popolazione del comune di Scicli, per la professionalità, il senso del dovere, il generoso altruismo e la tempestività con cui hanno effettuato le ricerche le quali hanno permesso il ritrovamento del proprio caro ancora in buone condizioni.

Cogliamo l’occasione per auguraVi una serena e Buona Pasqua

La Famiglia Cannella