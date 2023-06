Apertura Cineteatro Italia Scicli: Un nuovo capitolo per la cultura

Scicli, 9 giugno 2023 – Siamo lieti di annunciare che, dopo un'accurata procedura di affidamento, abbiamo firmato il contratto di gestione del Cineteatro Italia di Scicli. Questo momento segna l'inizio di un nuovo capitolo nella storia di questa struttura fondamentale per la comunità. Il Cineteatro Italia è un luogo simbolico che ha svolto un ruolo di grande importanza nell'ambiente culturale di Scicli per molti decenni. Dopo un periodo di chiusura, siamo felici di annunciare che le porte del Cineteatro Italia si riapriranno presto, con molte novità, per accogliere tutti. Non sarà solo un luogo di proiezioni cinematografiche, ma anche un punto di incontro per artisti, attori, registi e appassionati.

Ringraziamo il Comune di Scicli, il II Settore e la Commissione per aver valutato positivamente la nostra proposta, faremo del nostro meglio. Ringraziamo anche il nostro pubblico che ci segue e sostiene ormai da molti anni al Nuovo Cineteatro Aurora e in Arena, il nostro obiettivo è continuare a lavorare per riqualificare spazi e valorizzare il Cinema in tutte le sue infinite declinazioni.

Vi aspettiamo presto per condividere con noi questa nuova avventura. Troverete gli aggiornamenti sulla data di apertura e sulla programmazione degli eventi iniziali sui nostri canali social e sul nostro sito web. “Ora più che mai abbiamo bisogno di parlarci, di ascoltarci e di capire come vediamo il mondo, e il cinema è il mezzo migliore per farlo.”

Michele Avveduto – Novecento srl