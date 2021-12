Appello agli eredi, palazzo Penna sta crollando

Scicli - Gentile redazione,

sono una vostra lettrice e vi scrivo per segnalare che circa un mese fa una parte del tetto di palazzo Penna, sito tra la via Penna e la via Duca d'Aosta, nel centro storico di Scicli, è crollata. Il palazzo è disabitato da tempo immemore. Spero che gli eredi -che a quanto so non vivono a Scicli- possano intervenire per mettere in sicurezza l'immobile. Quel crollo è una ferita nel centro storico, brutta a vedersi e pericolosa in potenza. Vi allego foto.

Grazie per il risalto che vorrete dare alla mia lettera.