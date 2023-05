Ragusa - Gentile redazione,

scrivo in riferimento alla lettera di un vostro lettore in cui lo stesso lamentava dell'alto costo di un'auto a noleggio a Catania nel mese di agosto, fino a 171 euro al giorno.

Bene, vorrei dire al vostro lettore, che i prezzi di Catania sono assolutamente allineati a quelli di Milano nello stesso periodo di vacanza e di ferie, per cui non facciamo campagne stampa sul caro prezzi in Sicilia. Non ne sentiamo proprio il bisogno.

Grazie se vorrete ospitarmi.