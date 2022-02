Bapr Ragusa su indagini: è una proroga di attività preliminare

Ragusa - Buongiorno,

ecco la precisazione in relazione all'articolo "Titoli BAPR, indagato il Direttore Generale Continella. Proseguono indagini".



In relazione alla notizia diffusa ieri mattina da un’agenzia di stampa circa un’indagine a carico del direttore generale di BAPR, la Banca precisa che, diversamente da quanto lascerebbe intendere la nota, non è stato notificato alcun avviso di garanzia in relazione a nuove attività degli inquirenti, ma soltanto la richiesta di proroga delle indagini preliminari già commentate dalla Banca. Dal mese di giugno 2021, infatti, Banca Agricola Popolare di Ragusa sta attivamente collaborando con le autorità competenti affinché si arrivi in tempi rapidi ad un chiarimento, certi della correttezza e della trasparenza dell’operato dei vertici di BAPR e dell’Istituto stesso.