Cani randagi in centro a Ragusa. Problema non risolto

Ragusa - Buongiorno,

diversi mesi dopo la prima segnalazione, ancora cani randagi in centro a Ragusa, come dimostra la foto.

Diversi mesi fa avevo segnalato la presenza di diversi cani randagi presso piazza del Popolo. Li ho visti diverse volte in tarda serata, di notte fino alla prime luci dell’alba, poi si allontanano verso la stazione.

Si tratta di un branco quindi potenzialmente molto pericoloso, dato che inseguono le autovetture facendo anche rischiare incidenti.