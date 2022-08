Cara Ragusanews, parliamo di chi a Marina applica prezzi corretti e onesti

Ragusa - Salve mi chiamo Luca e sono un “abitante” estivo di Marina di Ragusa.

Viste le polemiche, giuste, che hanno coinvolto pure me riguardanti il caro vita che si sta verificando a Marina, mi pare doveroso e giusto mostrare questo scontrino dove si evince che forse qualcosa si sta muovendo.

Il locale in questione è di nuova gestione, è molto in voga in questo momento, magari se le altre attività prendessero esempio dai colleghi forse riusciremmo a far girare un po’ di più l’economia e ad attirare più persone, soprattutto famiglie che in questo periodo storico non hanno tanto di che gioire.

Mi sembra giusto condividere gli scontrini di chi lavora in maniera onesta e corretta, anche al servizio di una buona informazione.

Grazie, Luca