Cara Ragusanews, senza reddito di cittadinanza, farei la fila alla Caritas

Parma - Gentile redazione di Ragusanews,

ho letto il vostro articolo sulla pacchia del reddito di cittadinanza. Bene, vorrei farvi presente che questa misura di sostegno ha aiutato molte persone, compresa la sottoscritta, che vive a Parma e non si sollazza sotto l'ombrellone ma passa ore a cercare lavoro on line.

Ci vorrebbero più controlli e una politica di ricollocazione efficiente e seria, cosa che manca completamente, e di questo posso farvi garante con la mia stessa esperienza, con centri impiego e navigator al seguito.

Non parliamo poi dell'assegno di ricollocamento.

Detto ciò la misura è valida e senza questo sostegno oggi mi troverai alla Caritas a chiedere un pasto.

Come al solito in Italia le buone iniziative vengono amaramente svilite dalla totale mancanza di controllo e gestione.

Cordiali Saluti