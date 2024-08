Chi dà da mangiare ai piccioni a Ragusa?

Ragusa - Gentile Ragusanews,

condivido la segnalazione di via Enrico Elia e segnalo che anche i dintorni della Villa Margherita e precisamente angolo via Cono sono diventati, oserei dire un porcilaio a causa della grande presenza di piccioni e colombi attirati dal fatto che qualcuno dal primo piano di un palazzo dà loro da mangiare creando problemi igienico sanitari. Più volte sono stati trovati topi morti e decine e decine di blatte. Per rendere meglio il concetto allego foto.

