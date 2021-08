Come costruire relazioni intelligenti? A relazionarsi si impara

Modica - Ho accolto l’invito del Rotary club di Modica a presentare sabato 7 agosto alle ore 19 la visione che questo libro propone. Ne discuteremo con tutti gli intervenuti e con espertissimi relatori che hanno accolto la proposta e che ringrazio.

Il tema interessa tutti: le relazioni interpersonali di qualità e la gestione matura dei conflitti.

L’organizzazione di questo evento è stato già esso stesso occasione di relazioni molto intelligenti. Infatti chi è disponibile a parlare di ciò, di solito è “un palato fine”!

Vorrei elencare tutte queste nuove ma significative relazioni, ognuna a suo modo, tutte diverse tra loro. Sempre però intricanti e costruttive. Cooperative e creative.

Vale la pena sottolineare anche la bellezza e la particolarità del luogo che accoglie: il Chiostro di Santa Maria del Gesù a Modica Alta. Un interessante e ancora poco noto sito architettonico, prima studium, poi carcere ed ora, dopo oltre un secolo di inaccessibilità, divenuto luogo di elaborazione culturale e modello di turismo sostenibile. Quasi una metafora dei cambiamenti della relazione tra le persone…!

Ma nulla sarebbe questo gioiellino incastonato in una Modica barocca senza le persone che lo animano. Mi riferisco all’ Associazione LAP che con classe e disponibilità sceglie e seleziona le iniziative, curandone ogni aspetto con eleganza e sobrietà.

Siamo già quindi in tema…, un tema che ci sta tanto a cuore e che vogliamo porre all’attenzione della società civile.

I conflitti non sono necessari, e soprattutto molti conflitti, troppi!, si trasformano in contenziosi legali. Questi fanno male a chi li vive e intasano i Tribunali. Ora la riforma della Giustizia ce la chiede l’Europa che ad essa condiziona l’elargizione dei fondi del recovery fund. Ma il nostro cuore, che anela all’armonia, la auspica da tanto. Nel profondo di ogni litigante si annida sempre la speranza che ci sia il modo di far sparire i conflitti e che si eviti di farli diventare contenziosi da delegare ad avvocati e giudici.

Io ho contribuito, da oltre un ventennio, alla introduzione e alla diffusione del valore delle A.D.R (Alternative Dispute Resolution), e studio una forma, chiamata mediazione dei conflitti, di cui ho delineato i presupposti teorici e le linee operative secondo un mio modello filosofico-umanistico. Certamente in questi anni non è stato facile lanciare una cultura nuova, inedita. Ma ci hanno confortato i significativi risultati, non solo in termini deflattivi ma anche relativamente alla qualità della risposta al cittadino.

Per questo, ora mi pare utile, fare ancora un passo oltre che coinvolga in questa opera di rinnovamento tutti, nessuno escluso. Consapevoli che la più vera riforma della giustizia passi, primariamente e in modo determinate, attraverso l’innalzamento delle competenze di ogni cittadino, che, consapevole dei danni delle controversie, si attrezza per risolverle al loro nascere e, ancor prima si prepara a costruire relazioni che prevengano le ostilità.

Questo è il momento per una sfida di civiltà! Più siamo a comprometterci in questa visione e prima riusciamo a vincerla.

Abbiamo una grande voglia di giorni migliori. Abbiamo navigato troppo a lungo in acque tempestose… Ecco, presentiamo un libro utile a porre le basi del futuro che agogniamo e, mentre siamo in situazioni di normale tranquillità, prepararci a saper restare sull’onda quando le acque nella nostra vita, noi malgrado, dovessero incresparsi. Come quando accade di restare coinvolti in un conflitto.

Licenziamo uno scritto per non specialisti del conflitto ma solo per normali vittime di conflitti dove affermiamo con sicurezza che non sempre è necessario per risolverlo rivolgersi ai professionisti: psicologi, avvocati, giudici. Molto può fare direttamente chi ne è coinvolto. Basta acquisire le competenze idonee. Queste pagine ne offrono un nutrito ventaglio e, tra le righe, sottolineano l’importanza della interdipendenza: più persone ne intraprendiamo la lettura e ci impegniamo ad appropriarci di pensieri nuovi e più vantaggiosi, prima, tutti, compreso il singolo, ce ne avvantaggiamo!

Ma chiediamoci: abbiamo mai seguito un training per imparare a gestire la complessità delle relazioni interpersonali? Sappiamo che più i rapporti sono intimi e significativi e più è dietro l’angolo la possibilità che si intoppino in conflitti intricati?

Forse no. Ma nessun problema, possiamo sempre rimediare. Costruire relazioni intelligenti, appena uscito con l’editore San Paolo è una opportunità per “giocare” in modo serio e diventare padroni di questi temi attraverso attività da sperimentare: un laboratorio infatti completa la presentazione del tema.

Un libro per le vacanze, alla moda delle abitudini scolastiche che, nella pausa estiva, sollecitano gli allievi al recupero degli apprendimenti.

O per il tempo libero perchè non sia vuoto ma sia un tempo prezioso per apprendere più efficacemente questi principi da applicare nel nostro quotidiano. Infatti in tempi in cui si è ragionevolmente sereni e gratificati si è più ricettivi. Non lo si è invece quando si è angosciati dall' emergenza di dipanare contrasti.

Io sono cresciuta in una famiglia il cui motto, implicito, era: «Non si deve litigare!»

Per questo ho imparato a subire, a tacere, a non reagire, a sentirmi in colpa, a implodere. Poi mi sono detta: «e se il conflitto invece fosse la cruna dell’ago attraverso la quale deve passare il cammello per imparare a so-stare in pienezza nelle relazioni?».

Se dunque fosse necessario oltrepassare una porta stretta per imparare a conoscere ed esprimere se stessi e nello stesso tempo consentirlo all’altro?

Se il conflitto fosse una danza, perfino armonica, per riconoscere i propri ed altrui confini?

Allora sarebbe necessario conoscerne i passi, altrimenti la danza sarebbe solo una calca, un ammasso disordinato e confuso di persone.

L’insegnamento di questi passi non fa parte dell’educazione che tradizionalmente viene impartita, infatti, sono sempre prevalse due linee di pensiero: la prima, buonista, dice di soffocare il conflitto al suo nascere, generando però ipocrisia e superficialità nei rapporti, nonché il lievitare di rancori latenti e sotterranei con malesseri anche di tipo psicosomatico; la seconda, inutile e distruttiva, vorrebbe portare il conflitto su un piano volgare, vuoto e sterile. Magari esibito. Espressione libera degli istinti più bassi e aggressivi. Talvolta violenti.

La terza via, che qui viene proposta, vorremmo fosse inserita, attraverso corsi fondamentali, nel normale curriculum scolastico dei nostri figli, dalla scuole primarie agli studi universitari.

Fa conoscere e seguire nel proprio comportamento i principi su cui si regge la Mediazione per la risoluzione dei conflitti ed implica anche l’imparare a relazionarsi in modo “intelligente” e vantaggioso. Questo lo scopo del libro.

Il senso vero della Mediazione sta nel vedere il conflitto come qualcosa di connaturato alla natura umana, ma anche come lo strato più superficiale di qualcos’altro da scoprire. In questo senso, il conflitto è davvero una risorsa, una “grande occasione” di conoscenza di sé e dell’altro, un mezzo per dare un senso e una qualità alle nostre vicende personali e professionali. E “da qui” partire per trovare le risoluzioni. Occorre quindi imparare le regole per gestirlo.

Buona strategia è, prima di tutto, aprirsi alla riflessione e a pensieri nuovi sulle relazioni interpersonali. Questi aiutano a scongiurare il nascere delle liti e rendono pronti a saperle ricomporre quando arrivano comunque. Financo a trasformarle da limite in risorsa.

Ho sperimentato per un ventennio l’efficacia di questa formazione in molti ambiti, in particolare in quella dei top manager e dei professionisti del contenzioso: giudici, avvocati, psicologi.

Il libro Costruire relazioni intelligenti, porta la profonda cultura di questa modalità di al di fuori delle aule specialistiche e la mette a disposizione di chiunque desideri affinare le proprie competenze. Viene messa a disposizione di tutti perché diventi uno strumento da spendere autonomamente nell' ambito privato e professionale.

Le prime due parti del volume la bellezza e la durezza della relazione interpersonale ma svelano anche i significati dei conflitti che incontriamo ogni giorno in famiglia, a scuola, nel mondo del lavoro. Illustrano cosa rappresentino per gli esseri umani e cosa significhi intraprendere la via della Mediazione.

La terza parte offre quindi un ricco e multidisciplinare laboratorio di attività (da seguire anche in gruppo) per acquisire e allenare modalità innaturali e più colte, necessarie a gestirli in modo costruttivo e risolutivo.

E’ quindi uno scritto che prospetta una cultura innovativa che certamente migliora la nostra qualità di vita. Può diventare anche da un lato una risposta alla necessità di una leadership che sappia valorizzare il capitale umano e, dall’altro, alleggerisce il sovraccarico di procedimenti giudiziari in numero sempre crescente, rilevato che i diverbi che non riescono a sciogliersi al loro nascere diventano liti interminabili indipendentemente dal valore di causa. E questo per una carenza vecchia e comune a tutti: la mancanza di una adeguata formazione di base alla educazione alla relazione interpersonale.

Eppure è acclarato che sia la via privilegiata per raggiungere la realizzazione in ambito personale, sociale e lavorativo. Diventare competenti nel rapporto con noi stessi, con gli altri e con il mondo è fondamentale per il ben-essere di ciascuno: eppure è una via mai oggetto di percorsi specifici!

A tutto ciò guarda questo libro che vuole porsi come stimolo a sanare la carenza di formazione su un argomento determinante per la nostra felicità. Per la nostra vita. Abbiamo studiato di tutto, appreso tante informazioni e istruzioni per il nostro quotidiano. Troppo raramente, o mai, e comunque troppo poco abbiamo appreso come gestire bene le relazioni e ancora meno come risolvere i conflitti che prima o poi ci troviamo ad affrontare.

Il volume si rivolge quindi ad pubblico plurale, oltre le distinzioni di età, ruolo o professione.

Anzi, un libro da leggere insieme: tutti alla pari, tutti accumunati dallo stesso bisogno umano. Un libro semplice ma, speriamo efficace e mai banale. Una buona compagnia per valorizzare e capitalizzare anche il relax!

Traiamo insegnamento dalla colomba di Kant: convinta che, in mancanza della resistenza dell’aria, avrebbe potuto volare molto meglio. Di fatto è proprio la resistenza dell’aria che consente che si trasformi in volo il battere delle ali.

Analogamente per noi lo è la gestione costruttiva dei contrasti nelle relazioni.

Quindi, attraverso le pagine di questo libro possiamo scoprire che i conflitti sono eventi che possono farci “volare meglio” e condurci ad un rapporto più autentico con l’altro ed anche più rispettoso dei nostri bisogni.

News Correlate Costruire relazioni intelligenti, se ne parla a Modica

***

Maria Martello - Formatrice alla Mediazione per la risoluzione pacifica dei conflitti secondo il modello umanistico-filosofico di cui è ideatrice. Ha insegnato Psicologia dei rapporti interpersonali presso l’Università Cà Foscari di Venezia, dove ha ideato e realizzato un master per la formazione dei professionisti mediatori. Già Giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni e la Corte d’Appello di Milano, autrice di vari saggi.