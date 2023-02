Come infangarsi nel cemento fresco perr strada a Ragusa

Ragusa - Gentile redazione di Ragusanews,

vi mando due foto per documentare come in via Risorgimento a Ragusa sia possibile rovinare un paio di scarpe, camminando sulla pubblica via, dove alcuni lavori di posa in opera, forse di condutture, non sono affatto segnalati e delimitati.

Accade così di affondare nel cemento fresco.

Chiedo: esiste un responsabile di cantiere? O chiunque può bucare le strade, mettere in opera dei lavori, senza una parvenza di delimitazione degli stessi?