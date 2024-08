Come nella canzone di Gino Paoli, il divieto di sosta Senza Fine

Santa Croce Camerina - Salve Ragusanews,

sono un libero cittadino che voglio segnalare una questione che avviene a Casuzze, frazione del comune di Santa Croce Camerina.

Dalla foto si vede che c’è un segnale di divieto di sosta e fermata che ha un inizio ma non è segnalata la fine. Le persone che vengono verbalizzate sono solamente quelle fino al cancello dove c’è scritto via Sanremo, tutte le altre no.

Il giusto sarebbe mettere una segnaletica che dia pure la fine. Ciò avviene a Casuzze in via Sanremo (di fronte al numero 1).

Segnalo a voi perché ho visto che siete una testata giornalistica davvero attiva alle esigenze dei cittadini.

Grazie per la vostra attenzione.