Crisi idrica nelle campagne di Modica, è emergenza

Modica - Salve, sono un residente di Modica in contrada Sant'Ippolito Trebbalate e Vi scrivo per lamentare il protrarsi del disservizio di fornitura di acqua potabile del consorzio Santa Rosalia.

Ogni anno il problema della mancanza di acqua si verifica proprio nel periodo più caldo. Per non parlare poi della qualità dell’acqua che arriva di tanto in tanto di colore marroncino e/o maleodorante.

Mi rivolgo a Voi affinché si possa portare alla luce dei vari media questa incresciosa e vergognosa situazione.

Se il consorzio non è in grado di fornire l’acqua potabile c’è lo comunichi in tempo per prendere tutte le precauzioni possibili e soprattutto lo faccia in modo ufficiale in modo da non apprenderlo dai giornali. Inoltre consiglierei all’amministrazione del sopracitato consorzio di fare arrivare le bollette in regola con quanto firmato nel contratto e non ogni due anni.