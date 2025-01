Caro sindaco Cassì, in contrada Pozzillo a Ragusa l'acqua è un optional

Ragusa - Buongiorno Ragusanews,

Potreste chiedere al caro sindaco Peppe Cassì: ma in contrada Pozzillo a Ragusa l'acqua è un optional?

Da anni pur pagando il servizio a mezzo autobotti i tempi di attesa sono sempre pessimi e lunghi, arrivando sino a un mese e mezzo.

Dal Comune riferiscono che la gara d'appalto è ancora da definire e pertanto i residenti restano senza acqua. Forse è il caso di andare in bagno e farci la doccia a casa del Sindaco! Sono certo che la sua bontà infinita ospiterà tutti i residenti delle contrade. Siamo in Italia, non in Africa.