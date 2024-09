Cuscino per collo da viaggio a Ragusa, alla fine l'ho preso dai cinesi

Ragusa - Gentile Ragusanews,

oggi pomeriggio ho peregrinato per negozi a Ragusa alla ricerca di un cuscino da viaggio, visto che mi appresto a fare un lungo viaggio in aereo insieme a mio marito. Per principio non mi piace andare a fare shopping nei negozi dei cinesi perchè penso che dobbiamo aiutare l'economia italiana ed europea, per cui sono andata in un noto centro commerciale di Ragusa.

Prima ho chiesto in un negozio di elettronica e mi hanno confermato che in estate avevano una cesta con questi cuscini, ma loro stessi non si spiegavano perchè il prodotto non fosse più disponibile. Poi sono andata in un negozio di valigie, ma dei cuscini neanche l'ombra. Ho pensato che l'errore fosse andare al centro commerciale e allora mi sono recata in uno storico negozio di Ragusa che si occupa di articoli da viaggi. Neanche loro avevano i cuscini.

Alla fine, a malincuore, sono andata in un negozio di cinesi, dove il signore alla cassa, scorbutico a dire il vero, mi ha subito indicato il corridoio del negozio dove avrei trovato tutti i cuscini da viaggio che volevo. Prezzo? Sei euro. Ne ho presi due, uno per mio marito.

Perchè racconto questa cosa? Perchè il problema non è il prezzo, spesso, ma l'assortimento. E se i consumatori comprano sempre più dai cinesi non è solo per risparmiare ma perchè lì -ahinoi- troviamo tutto. Anche i cuscini.