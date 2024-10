Da Verona a Scicli, ci hanno rubato vestiti a Vendicari, noi due in costume

Scicli - "Derubate in Sicilia e Montalbano dov’è?"

Gentile Ragusanews,

Scappiamo dal freddo autunno veronese? Andiamo al caldo a fare l’ultimo bagno in una terra meravigliosa?

Detto fatto.

Atterriamo a Catania destinazione Scicli, lungo la strada decidiamo di fermarci a Vendicari oasi naturalistica, per uno degli ultimi bagni di stagione.

Al ritorno l’amara scoperta, ripulite di tutto dal bagagliaio. Nessun cartello, nessuna telecamera che possa essere di aiuto ai turisti, appurato essere prassi frequente in zona.

Non ci resta che tornare al freddo autunno con il nostro costume da bagno, ricordando l’ultimo scampolo d’estate con un po’ di amarezza e chiedendoci: che fine ha fatto il commissario Montalbano?

Veronica e Caterina.