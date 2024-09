Dall'Ast a Etna Trasporti, mia figlia studentessa tra Ragusa e Modica

Ragusa - In qualità di genitore di una studentessa pendolare che tutti i giorni dal lunedì al venerdì viaggia da Ragusa a Modica per raggiungere l'Istituto scolastico frequentante e viceversa per rientrare a casa, segnalo gravi inadempienze da parte del gestore del trasporto pubblico scolastico (l'Azienda Siciliana Trasporti) poichè per quanto appreso dai mezzi stampa non sono in grado di gestire per mancanza di mezzi il suddetto servizio e pertanto i ragazzi si trovano a viaggiare stipati in un mezzo stracolmo e ad affrontare il percorso addittura all'impiedi con i rischi che può comportare.

Nonostante l'intervento della Regione Siciliana che ha intimato ad aziende private (Etna Trasporti) di sopperire alla mancanza del gestore pubblico, purtroppo la situazione non si è risolta, anzi è peggiorata.

Segnalo altresì che le fermate non vengono ispettate come di consueto, a mio parere a discrezione dell’autista. Ho provato a contattare telefonicamente sia Ast che Etna Trasporti per aggiornamento corse e orari ma non rispodono.

Per molti giorni ho provveduto personalmente a sostituirmi al trasporto pubblico obbligatorio e gratuito a mie spese nonostante avessi acquistato un abbonamento Ast. Faccio appello al Sindacoe all'Assessore alla Publica Istruzione del Comune di Ragusa affinchè garantiscano finalmente il diritto allo studio.

G. Trovato