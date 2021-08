Disabile e senza energia elettrica, il 3 agosto, con 40 gradi. Grazie!

Santa Croce Camerina - Gentile redazione,

sono un disabile di Santa Croce Camerina e vi scrivo questa lettera per segnalare a voi e soprattutto all'opinione pubblica un disservizio, a mio modo di vedere, estremamente grave e pericoloso.

E' mai possibile che qualcuno decida (per giuste ragioni) di interrompere l'erogazione di energia elettrica dalle 9 e mezza di mattina alle 4 e mezza del pomeriggio del giorno 3 agosto, con almeno 40 gradi fuori? Da mesi ormai in paese ci sono questi interventi ma chiunque penserebbe che, almeno ad agosto, verrebbero sospesi, invece no, sembra quasi che non importi a nessuno procurare un simile e alquanto ridicolo disagio, senza tener minimamente conto che nel mezzo della popolazione interessata possa esserci qualche persona con malattie e/o problemi vari per cui stare 7 (dicasi sette) ore senza potersi rinfrescare o quantomeno ventilare potrebbe essere piuttosto pericoloso.

Sperando che questo mio sfogo venga preso da voi in considerazione, vi ringrazio per l'attenzione porgo distinti saluti.