Donnalucata, l'ambulanza, i tavolini e la fioriera

Scicli - Gentile redazione,

vi scrivo per raccontarvi cosa è successo stasera, domenica, a Donnalucata. Una persona si è sentita male, subito è stata chiamata l'ambulanza, che ha impiegato venti minuti per arrivare. Quando il mezzo di soccorso del 118 è finalmente giunto sul posto indicato, ha avuto non poche difficoltà a raggiungere il luogo dove si trovava il paziente. Infatti, tra tavolini di un bar e una fieriera, abbiamo avuto non poche difficoltà a far sì che la persona che si è sentita male riuscisse a essere caricata sulla barella.

Vi segnalo questo episodio nella speranza che si capisca che a volte, anche solo per insipienza e stupidità, occupando alcuni spazi della sede stradale si possono recare danni alle persone senza neanche volerlo.