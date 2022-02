Dune di Sampieri, prove libere come Dakar

Scicli - Di questi tempi è la notizia della devastazione delle dune della spiaggia di Sampieri ad opera di motociclisti in divertimento. Sabato e domenica partono da un terreno limitrofo alla spiaggia, dopo svolgono le “prove speciali” sulle dune.

Le dune sono l’habitat naturale delle biodiversità, dove è presente una fauna protetta perché in via di estinzione. Le dune proteggono dalle mareggiate, garantendo il mantenimento della spiaggia. Spiaggia che è vera attrazione della costa di Sampieri. Invece di proteggere l’ambiente, se ne avvia la distruzione. La vegetazione dunale non si dovrebbe neppure calpestare, perché forma e trattiene le dune, invece si manomette con la forza motrice delle gomme artigliate.

La vegetazione dunale trattiene la forza del vento, mentre l’apparato radicale trattiene la morfologia delle dune … vogliamo la distruzione? Le dune sono paesaggio in movimento perché è il vento che ne organizza la forma e la migrazione. Il sistema litoraneo di Sampieri è già minacciato da eccesso di concessioni balneari e edilizie, vogliamo metterci anche le prove libere di motocross?