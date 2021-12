Ecco cosa ha restituito il mare a Donnalucata

Scicli - Gentile redazione,

scrivo per segnalare che a Donnalucata il mare ci dà prova di quanto l'uomo sia incosciente. In questi giorni di moto ondoso pronunciato, la mareggiata ha restituito rifiuti di ogni genere depositati nel suo fondo. La foto che vi allego mostra quello che alcuni donnalucatesi abbiamo raccolto in spiaggia in venti metri di battigia. Immaginate cosa c'è lungo la costa.

Spero che chi legge abbia coscienza del fatto che il nostro mare non è una pattumiera ma parte importantissima del nostro ecosistema.