Ecco cosa ha ripreso la mia telecamera di videosorveglianza

Scicli - Gentilissimo Direttore,

Con la presente email volevo porgere alla sua attenzione alcuni scatti effettuati nel pomeriggio del 23 Dicembre presso il centralissimo centro storico di Scicli (zona Carmine nelle immediate vicinanze della centralissima aria pedonale di via Aleardi).

Come si può notare nonostante abbiamo deciso di installare, mesi orsono, delle telecamere di sicurezza ampiamente segnalate, a causa di continuo disturbo della quiete pubblica, atti di vandalismo, e di inciviltà ricevute da giovanissimi negli ultimi anni, ecco di seguito alcuni scatti di qualche giorno fa dove una giovanissima senza nessun tipo di imbarazzo alle ore 19 ha deciso di urinare pubblicamente nelle immediate vicinanze del nostro portone di casa.

La ringrazio per la cortese attenzione.