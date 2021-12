Gattina smarrita in via Scale a Ragusa

Ragusa - Gentile redazione di Ragusanews,

abbiamo trovato questa gattina in Via Scale, era persa e disorientata. Ha il collare, quindi sicuramente si sarà persa e qualcuno la starà cercando. L’abbiamo presa per paura che potesse finire sotto un’auto. Se qualcuno la cerca, può contattarci.

3405324624

3888074229

3895849886.

Grazie