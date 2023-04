Gli alunni dell'istituto Dantoni di Scicli vivaisti per un giorno

Scicli - Martedì 4 aprile 2023 gli alunni delle classi 2A/B/C dell’Istituto Comprensivo Dantoni di Scicli si sono recati in visita al Vivaio del Valentino di Sampieri. I Vivai del Valentino sono specializzati nella produzione di piante grasse, palme e piante rare in genere, aiutano a rendere più belli giardini, terrazzi e balconi. La loro particolarità è quella di produrre piante ornamentali esotiche e tropicali favoriti dal clima dell’estremo sud orientale della Sicilia. Ogni anno accolgono numerosi visitatori da tutto il mondo e cercano di trasmettere valori di sostenibilità e salvaguardia attraverso percorsi didattici mirati.

All’arrivo siamo stati accolti calorosamente dalle sorelle Fidone proprietarie del Vivaio, che con sapiente maestria hanno catturato l’attenzione dei bambini e ci hanno fatto visitare l’azienda dove si coltivano piante rarissime. L’azienda didattica è uno spazio didattico-creativo, in quanto propone attività, percorsi e laboratori per avvicinare i bambini al meraviglioso mondo della natura e per guidarli a scoprire e amare ciò che li circonda. La struttura dispone di un’aula per la formazione degli alunni che vogliono effettuare nel vivaio percorsi didattici per scoprire le tecniche e i segreti della coltivazione delle piante grasse. Infatti, si organizzano laboratori creativi, progetti rivolti alle scuole, campus estivi il tutto immersi nella natura.

I bambini sono stati i veri protagonisti perché si sono calati nel ruolo di vivaisti e hanno piantato con le loro mani delle piantine da portare a casa. E’ stata un’esperienza meravigliosa, sicuramente da consigliare alle scolaresche.

Ins. Francesca Manenti