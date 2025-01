Gli atti vandalici ai danni della nostra attività commerciale in pieno centro a Modica

Modica - Buongiorno Ragusanews,

Vorremmo condividere con la città il nostro rammarico. Per la seconda volta ci troviamo a subire atti vandalici presso il locale commerciale nel pieno centro storico di Modica.

Ignoti (ma ripresi dalle telecamere), hanno vandalizzato l’insegna strappando le lettere. Non è la prima volta che subiamo danni, ad esempio due mesi fa circa, hanno completamente rivoltato le piante che delimitano il dehors e divelto l’insegna del menú.

Ieri sera abbiamo chiuso l’attività alle ore 23:30 come da consuetudine, ed abbiamo lasciato il locale per le 24:00 circa. A nome di diverse attività site nel centro storico, chiediamo più sicurezza nelle ore tarde, che permetta a chi investe in questa città, di sentirsi tutelato.

Riportiamo alcune foto. Grazie