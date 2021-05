Gli automobilisti incivili nella costruenda pista ciclabile Casuzze. FOTO

Santa Croce Camerina - Gentile redazione,

la presente per segnalare gli ennesimi episodi di inciviltà e di contestuale inefficienza e silenzio della macchina pubblica, nel caso specifico, del corpo dei vigili urbani della frazione di Casuzze. Da due settimane, si chiama, si inviano mail per richiedere l'intervento degli stessi, per cercare di presidiare e prevenire l'inciviltà di chi accede in automobile in un tratto riservato ai pedoni ed ai ciclisti.

Ma nulla! Silenzio assoluto!

Spero che non se ne debba parlare, nella malaugurata ipotesi in cui, come stava per succedere sabato scorso, un incosciente ubriaco alle 16 del pomeriggio, stava per investire un papà con la sua bambina in bici!

Cordiali saluti.