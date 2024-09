Ho un bambino neonato, vivo davanti un acquitrino di zanzare

Pozzallo - Buongiorno,

siamo stanchi di fare segnalazioni, ho un bimbo neonato di appena 5 giorni abito, in via Capo Horn 10 e non posso nemmeno uscire dal portone con lo schifo che c'è, uno stagno che porta zanzare, nidi di vespe, cattivi odori, mentre i lavori del cantiere sono fermi e ne piangiamo le conseguenze. Vedi il Video allegato.