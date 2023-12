Hostess di terra scaccia passeggeri, ci scrive l'hostess

Catania - Gent.mi signori,



vengo subito al punto, in quanto vi scrivo in merito all'articolo pubblicato sulla VS. testata, come da oggetto.



Ma non vi vergognate a pubblicare certi contenuti?



Ma voi sapete di cosa si parla quando si lavora in un aeroporto? Siete a conoscenza delle tempistiche circa le procedure che ogni compagnia esige?

Perché date adito a gente che è solo indispettita in quanto "ignorante" sull'argomento?



Con la pubblicazione di codesto articolo, dunque, cosa dovreste dimostrare?

Cosa si comunica?

Qual è l'oggetto della Vs inchiesta?



Quello che mi è stato trasmesso dalla lettura dello stesso, è solo un immenso senso di ignoranza misto a cattiveria gratuita nei confronti di gente che lavora, e lo fa molto pesantemente.





Distinti.





P.s.

Ne approfitto per comunicare che l'imbarco si chiude almeno 20 minuti primi del decollo, per quanto concerne ALCUNE compagnie.



Claudia M.

