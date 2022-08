I delinquenti in centro a Marina di Ragusa, approfittando di San Giovanni

Ragusa - Scrivo alla vostra redazione per denunciare i gravi fatti avvenuti ieri a marina di Ragusa.

Lunedì 29 agosto, mentre tutte le forze dell'ordine erano presumibilmente impegnate a presiedere ai festeggiamenti per il Santo Patrono in città, sul lungomare pedonale di Marina di Ragusa alle ore 00.30 circa, tre ragazzi muniti di coltello e manganello hanno aggredito, malmenato e derubato vari gruppi di adolescenti che come tutte le sere trascorrono alcune ore passeggiando tranquillamente in compagnia degli amici.

Si sarebbe auspicato un intervento tempestivo delle forze dell'ordine che, seppur prontamente allertate dalle malcapitate vittime e dai rispettivi genitori, erano ahinoi integralmente impegnate in città!

La "banda" di balordi ha così continuato ad agire indisturbata per almeno un'ora prima che una pattuglia dei carabinieri facesse capolino in loco...

Ritengo assurdo e oserei dire incivile che in una località turistica come la nostra, non venga garantita e tutelata da chi di dovere la sicurezza e l'incolumità di tutti i cittadini, ancor più quando si tratta di minori e ragazzini indifesi.

Rita Bellia