I dossi artificiali sulle strade di Modica, alcune domande

Modica - Cara redazione,

mi rivolgo a voi per chiedere alcune cose che non mi sono chiare. Frequento Modica da quando ero ragazzo e ho sempre apprezzato questa città per il grado di civiltà che esprime. Una domanda: perchè da qualche tempo a questa parte spuntano dossi artificiali non segnalati come se fossero funghi? All'automobilista ignaro appaiono come tratti di asfalto rifatto, e spesso l'impatto dell'auto o della moto sul dosso è terribile.

A parte il rischio di fracassare gli ammortizzatori, la probabilità che, accortisi in ritardo dell'ostacolo, si possa fare un incidente, è elevata. I dossi non hanno un colore diverso, giallo ad esempio, non sono segnalati da tabelle verticali, si confondono come tratti di asfalto rifatto. Capisco l'esigenza di indurre gli automobilisti a rallentare, ma mettendo a repentaglio la guida?

La foto che allego è stata scattata ieri all'uscita di Frigintini.