I miei biglietti per Comiso in agosto, cancellati da Ryanair

Comiso - Buongiorno redazione di Ragusanews, concordo con quanto detto da Adriana sull'aeroporto di Comiso. Anch'io ho dovuto cambiare due voli mi hanno mandato una settimana prima della partenza una email in cui mi annunciavano che i miei voli erano stati cancellati. Sono entrato nel sito della compagnia per scoprire che anche i voli che avevo acquistato per agosto erano stati cancellati. È assurdo che lo scalo di Comiso sia trattato così da tutti in primis i politici locali che stanno in regione ed a Roma, dopo la regione Sicilia, la SAC che ha assorbito la soaco.

Nella foto, l'ultimo volo di Ryanair a Comiso il 3 maggio.