I miei dieci biglietti Ryanair per Comiso cancellati

Milano - Salve Ragusanews,

vi chiedo di dar voce, a tutte quelle persone che come me fanno più voli, da Milano a Comiso: ci hanno tolto la compagnia Rayanair, comodissima da Malpensa, per offrirci una compagnia più costosa che vola solo a Bergamo.

E' evidente che a nessuno importa dei siciliani che dopo anni di lavoro vogliono tornare a vivere nella propria terra, o di chi lavora ancora e deve fare su e giù; anzi, adesso bisogna correre a Catania visto che i mezzi pubblici sono comodissi...

Mi hanno da poco cancellato ben 10 biglietti aerei, per forza maggiore volo adesso da Catania con tutti i disagi e la perdita di tempo e denaro. Io sono una goccia nel mare a dirvi di aiutarci a non perdere la compagnia Rayanair, comodissima e con prezzi buoni.

Grazie del vs aiuto,

Adriana.

P.S.: non capisco l'accanimento su Comiso, visto che a Trapani e Palermo la Rayanair ha aumentato i voli, e si penalizza Comiso.