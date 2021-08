I vaccini, Ragusanews e i medici di base

Vittoria - Spettabile Redazione,

Leggo oggi vostro articolo relativo ad accelerazione piano vaccinale che noi Medici di Medicina Generale dovremmo imprimere.

Premetto che a tappeto suggerisco, blandisco , “minaccio“ persino, i non vaccinati affinché provvedano, nel periodo clou la mia segretaria provvedeva persino a prenotare le vaccinazioni negli hub.

Tuttavia io non mi considero un medico vaccinatore , ma un medico che deve prendersi cura di pazienti oncologici, neurologici, cardiopatici, diabetici,artritici e artrosici; e poi a domicilio di allettati con le piaghe, di fratture, e le altre cronicità. E gestire le telefonate dei pazienti Covid che sono neo diagnosticati, e quelli che stanno male con febbre tosse dolori e mal di testa.

Sono rientrato ieri dopo un periodo di “ferie“ di 2 settimane passato al telefono e al computer per inserire in piattaforma i nuovi COVID, dare risposta su risultato tamponi e continuando a visitare i pazienti neoplastici per non farli sentire abbandonati. Entro in studio alle 7,30 ( si , alle 7,30 ) e ne esco alle 14 almeno, e sono stanco, SIAMO STANCHI tutti noi medici a contatto coi pazienti, le nostre giornate si sono dilatate e sembra non finiscano mai.

Se una moltitudine di aspiranti Nobel della Medicina va adducendo le più disparate giustificazioni al loro rifiuto vaccinale cosa volete che possiamo farci ? Abbiamo ampiamente dimostrato con la vaccinazione anti influenzale che senza di noi è impossibile raggiungere certi risultati…

Cordialmente

Gabriele Scrofani Cancellieri

Medico di Medicina Generale

Vittoria