Il bilancio della Settimana Santa a Ispica

Ispica - Il progetto di promozione della “Settimana Santa a Ispica”, nato a seguito di un tavolo tecnico organizzato dalla Pro loco Spaccaforno e il Comune di Ispica che si è contraddistinto quest’anno per la creazione di un unico piano promozionale di carattere regionale, è stato un autentico successo. Per la prima volta a Ispica non si è parlato di singoli eventi ma di un’unica grande manifestazione che ha abbracciato tutto il periodo del triduo pasquale esportando così l’immagine della città con un unico scatto. E la promozione ha avuto davvero un grande seguito sia con tante presenze turistiche a Ispica che tramite piattaforme web tra dirette e interazioni su canali social. Tutto con lo scopo di unificare le manifestazioni in un unico itinerario e patrimonio.

Guardando i numeri questo diventa più evidente: una media di 30 mila visualizzazioni sulle pagine social che hanno trasmesso in contemporanea le dirette del Giovedì Santo, del Venerdì Santo e delle Pasqua (quest’ultima ripresa anche da Video Regione). Le pagine coinvolte sono state quelle della Pro Loco Spaccaforno, del Comune di Ispica, le pagine legate alle Arciconfraternite della città, le associazioni cattoliche e quelle delle due basiliche e cioè Santa Maria Maggiore e della SS Annunziata.

Sono stati messi in campo operatori e tecnici per un totale di 10 ore di diretta tra le vie di Ispica e immortalato i momenti più salienti di tutta la festa utilizzando attrezzature e tecnologie all’avanguardia. La promozione dell’evento ha coperto vari fronti. Oltre gli spot sui canali social che hanno avuto molteplici condivisioni e una campagna pubblicitaria televisiva è stato creato anche un cartellone 12X3 in cui sono rappresentati gli ex voto in cera ubicato davanti l’aeroporto di Catania.

Insomma la Pro Loco Spaccaforno, in collaborazione con il Comune di Ispica, le Confraternite e le Associazioni Cattoliche, alla luce di questi strabilianti risultati e con un bilancio del tutto positivo è già all’opera per la realizzazione della Settimana Santa 2024. È importante pianificare il nuovo evento con lo scopo di far conoscere il brand “Settima Santa a Ispica” a quante più persone possibili e cercando di intercettare altri e nuovi flussi turistici. Già quest’anno la ricaduta turistica ed economica sulla città è stata notevole, viste le innumerevoli presenze a Ispica, ma si punta a implementare questo settore che rappresenta uno snodo fondamentale per la crescita di tutta la comunità.