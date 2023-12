Il cagnolino tenuto in condizioni disumane a Ragusa

Ragusa - Buonasera,

vi invio le foto di questo povero cagnolino per segnalare le pessime condizioni in cui è tenuto.

Si trova lungo la strada che porta al cimitero di Ragusa superiore. Non è possibile affermare che si tratti di un randagio che vive per strada, il che giustificherebbe le condizioni in cui si trova, vive in una proprietà che non so se definire abbandonata o altro, fatto sta che lui è dietro una rete ed un cancello in condizioni a dir poco pessime e non si capisce nemmeno se almeno qualcuno gli porta da mangiare e bere!

Ho già fatto la segnalazione ai vigili urbani, spero intervengano, loro o qualche associazione che dovesse leggere l'articolo qualora decideste di pubblicare.

Confido anche in voi...grazie Ragusanews!