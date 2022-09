Il Club Med lascia Kamarina?

Ragusa - Gentile redazione di Ragusanews,

Da parecchi anni trascorro una decina di giorni di vacanza nella vostra provincia (sono stato sino alla scorsa settimana). Alloggio nella stupenda struttura del Club Med di Kamarina e, con l’auto a noleggio, visito varie località della zona sud della Sicilia. Quest’anno, purtroppo, ho appreso che il Club Med potrebbe lasciare Kamarina e mi chiedo: oltre al venire meno di un saldo punto di riferimento per la mia vacanza, cosa ne sarà delle centinaia di persone che, non dipendenti del Club, direttamente e indirettamente, operano in e per quella struttura? Parlando con alcune di queste ho raccolto tanta preoccupazione per l’incertezza del loro futuro, soprattutto riguardo ai 5-6 mesi della bella stagione. Considerando, poi, che la maggioranza degli ospiti del Club proviene in aereo da Francia e Belgio, penso che anche l’aeroporto di Comiso ne possa risentire. Insomma, se non vi sarà un subentro di qualche operatore che garantisca continuità turistica/ricettiva alla struttura di Kamarina, le persone e l’economia dell’area potrebbero soffrirne.

Mi rivolgo a voi che dovreste avere maggiore conoscenza della reale situazione: vi sono “segnali” che le attività del villaggio possano continuare attraverso altro operatore turistico? Sperando che tutto vada per il meglio, così che possa ritornare anche il prossimo anno in quel bellissimo villaggio, porgo cordiali saluti.

Marco Rovellotti

Ghemme (Novara)