Il Comune di Modica ascolta Ragusanews e pittura i dossi artificiali

Modica - Gentile redazione di Ragusanews,

vi scrivo per segnalare che dopo la mia lettera, da voi pubblicata, in cui denunciavo la pericolosità dei dossi artificiali non segnalati nel territorio di Modica, posti per costringere le auto a rallentare in alcuni tratti di strada, il Comune, forse anche in seguio alla segnalazione che ha provocato tante polemiche su Facebook, ha finalmente deciso di pitturare i dossi, rendendoli visibili agli utenti della strada.

Sono tanti i miei amici che hanno rotto cerchi e ammortizzatori a causa di questi dossi, che hanno è vero il merito di costringere a rallentare, ma quando non sono riconoscibili diventano pericolosissimi. Non voglio illudermi, forse l'intervento di pitturazione era già previsto, ma sarebbe stato più saggio pitturare i dossi subito dopo averli creati e non dopo così tanto tempo.

Nella foto, un dosso pitturato a Frigintini.