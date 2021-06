Il mio augurio a Maurizio Annese, portiere e calciatore

Comiso - Gentile redazione di Ragusanews,

a distanza ormai di mesi dallo stop del campionato di Promozione penso sia bello omaggiare Maurizio Annese, portiere, classe 1984, ragusano di nascita ma comisano d’adozione.

Maurizio ha giocato con profonda dedizione per molti anni nella squadra di calcio della città di Comiso e come lui stesso ama dire il suo cuore è, ormai, verde-arancio.

Maurizio Annese è stato appassionato di calcio fin da bambino, ha sempre dimostrato l’amore per lo sport con un impegno intenso, con un duro e costante lavoro per offrire sempre il meglio di sé.

I compagni di squadra e tutti i fan hanno sempre riposto in lui tanta fiducia, per il suo ruolo di estremo difensore, fiducia che è sempre stata ripagata da grandi soddisfazioni che Annese ha sempre dato, lui, capace di non deludere mai le aspettative, alte a dir il vero, di tutti.

E allora noi vogliamo augurargli un futuro ricco di successi con l’auspicio che i suoi sogni e desideri possano realizzarsi sia come uomo che come amante di questo sport di cui è innamorato.