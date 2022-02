Il mio chiosco di frutta a Ispica

Ispica - Lo scorso 02/08/2021 è stato inaugurato il primo Chiosco adibito alla vendita di frutta e verdura, autorizzato come posteggio ambulante dal 2011 in via San Biagio al commercio su area pubblica dal produttore al consumatore. Sito nei pressi del centro storico di Ispica in area mercatale, esso è di proprietà della famiglia Cicero.

Ho ritenuto fortemente voler dedicare la prima struttura come Chiosco di frutta e verdura al km 0, valorizzando e tutelando il nostro patrimonio artistico e culturale, il Val di Noto, mediante un dipinto su tela eseguito su mia commissione da una giovane artista ispicese. La maiolica di arance e limoni simboleggianti i prodotti che noi amiamo coltivare, rappresenta la caratteristica ceramica di Caltagirone, mentre la scritta “I frutti del Val di Noto” è ornata dai frutti locali, ne cito alcuni: il Pomodoro di Pachino, la carota di Ispica, la mandorla Pizzuta di Noto...

Tutto ebbe inizio da un’idea di mio papà, imprenditore agricolo, produttore di agrumi, che ritornato a casa, una sera d’estate del 2017 pensò di voler edificare nel posteggio ambulante di via San Biagio una vera e propria attività commerciale accogliente e di decoro urbano per la nostra Città. Sono trascorsi intensi anni burocratici quando quest’idea di realizzazione del Chiosco venne presentata presso gli uffici di competenza comunale, tanti sono stati i pareri che si sono susseguiti nel tempo ma lo studio e la pazienza dell’ing. Stefano Marina, non riuscirono a farci mancare la speranza di voler avverare il nostro sogno, perché come ci ricorda anche il filosofo Platone “Le cose belle sono difficili”. Nel mio ruolo di giovane imprenditore agricolo, attraverso la formazione con “Giovani Imprenditori Coldiretti” e “CNA agroalimentare” ho analizzato il km 0 mediante il quale i prodotti coltivati devono garantire freschezza e genuinità al consumatore mentre il Biologico si sofferma sulla naturalezza e al non impiego di fertilizzanti, rigorosamente etichettato al venditore con la dicitura “Certificazione Biologica CEE”. Sacrificio, formazione e determinazione sono questi gli obiettivi che ogni giorno utilizzo assieme ai miei collaboratori per la conduzione della mia piccola impresa.