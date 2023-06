Il mio lettino a 6 euro e 50 a Giardini Naxos, e a Ragusa?

Ragusa - Buongiorno Ragusanews,

vi voglio raccontare quello che mi è successo lo scorso fine settimana. Per un addio al nubilato io e alcune mie amiche abbiamo deciso di trascorrere il weekend a Giardini Naxos per fare anche una puntata a Taormina. Abbiamo passato una giornata al mare prendendo un lettino a testa in uno stabilimento balneare. Prezzo dell'affitto del lettino? Sei euro e 50 centesimi per l'intera giornata.

Ora capisco che Giardini Naxos ha un tipo di turismo diverso da quello del ragusano, ma mi chiedo: non è troppo cara una postazione di due lettini e un ombrellone a 25, talvolta 30 euro nelle spiagge della nostra provincia di Ragusa?