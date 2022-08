Il parcheggio Canalotti in via Salso a Punta Braccetto

Ragusa - Cara redazione RagusaNews,

vi scrivo per segnalarvi che già lo scorso anno in via Salso a Punta Braccetto (la via prospiciente il nuovo parcheggio a pagamento Canalotti, giusto per capirci) è stata installata una segnaletica orizzontale e verticale che riduce la possibilità di parcheggiare gratuitamente (da un solo lato della strada ovviamente) di oltre 70%, di cui il rimanente 30% utilizzato in parte per 4 posti auto per portatori di handicap (ma dimenticando di abbattere le barriere architettoniche, quindi inutilizzabili).

Qualche settimana fa ho visto la squadra tecnica del comune di Ragusa impegnata a ridurre di ulteriori 5 posti auto la zona difronte l'ingresso del parcheggio perché evidentemente il proprietario del parcheggio a pagamento Canalotti si aspetta e spera che ci vadano a parcheggiare Tir con Rimorchio. Vengo al dunque ....Vi pregherei di segnalare al Sig. Sindaco Cassì (del quale in passato apprezzavo la serietà e dedizione sportiva nelle vesti di Capitano della gloriosa Virtus Ragusa) quanto sopra e se vorrà di fornire una motivazione tecnica per tali scelte di viabilità che non fosse quella di favorire l'imprenditoria privata (scelta legittima), nella fattispecie la gestione del parcheggio a Pagamento Canalotti a discapito dei cittadini che non possono permettersi di pagare almeno 4 euro per un bagno nella bellissima baia di Randello.

Certo che vorrete attenzionare la mia segnalazione, vi ringrazio anticipatamente e allego relative foto.

Francesco Mauro