Il servizio di ambulanza 118 a Giarratana, prove tecniche di abbandono

Giarratana - Succede che il servizio Ambulanza del 118, da sempre attenzionato dalle autorità cittadine e sanitarie, improvvisamente è stato a dir poco abbandonato a sé stesso. Accade che a Gennaio 2025 si sono verificati sette fermi tecnici diurni, esattamente nei giorni 1-4-9-22-25-27-31 ed in questo primo scorcio di Febbraio abbiamo assistito a due fermi tecnici diurni nei giorni 8 e 10, e ad un fermo tecnico notturno proprio la vigilia si San Valentino, giorno 13. Proprio in quest’ultimo caso è intervenuta l’ambulanza 118 di stanza a Monterosso, perché dietro il “fermo tecnico” ci sta purtroppo l’assenza dell’ambulanza e dei soccorritori.

Se ai “fermi tecnici” aggiungiamo che dal primo di gennaio alcuni soccorritori di stanza a Giarratana sono stati trasferiti in altre postazioni, la domanda sorge spontanea: fermi tecnici o prove tecniche di abbandono della postazione 118 a Giarratana sotto il silenzio assordante di chi dovrebbe vigilare? Perché in effetti appare un po' una nota stonata il fatto che in tanti anni di presenza del 118 a Giarratana, non si sono mai visti nell’arco di 34 giorni, 10 giorni di fermo tecnico… e se a pensar male si fa peccato...

Giovanna Caruso