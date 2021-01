Il sindaco di Messina De Luca: non guidavo io!

Messina - Ragusanews aveva stigmatizzato un video in cui si vede il sindaco di Messina Cateno De Luca parlare al telefono in auto. Avevamo intuito che stesse guidando e che con una mano reggesse il telefono. Nulla di più falso! Ecco la sua replica:

"Tutti sanno che io non guido perché sono troppo distratto e quelle rare volte che lo faccio per non perdere l’abitudine faccio ruggire la mia Opel corsa 1200 iniezione di color rosso classe 1990. Per la cronaca: il video è stato fatto domenica scorsa lungo il tragitto FIUMEDINISI - Messina ed ero sulla macchina di servizio con gli uomini della sicurezza".

Bravo Cateno! Siamo felici di aver sbagliato noi.