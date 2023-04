Il Vescovo di Noto e il sindaco di Scicli, visita a sorpresa a centenaria

Scicli - Spett.le Redazione di RagusaNews,

sono Ignazio Camponero e scrivo in nome e per conto di mia zia Camponero Giovanna, classe 1921. Vorrei ringraziare pubblicamente Mons. Salvatore Rumeo e il nostro Sindaco nella persona di Mario Marino per la bellissima sorpresa che ieri sera hanno deciso di fare a mi zia Giovannina che il 5 aprile 2023 ha compiuto appena102 anni.

Una sorpresa inattesa quanto gradita soprattutto da mia zia che era all'oscuro di tutto. Alcuni amici si sono fatti portavoce presso Mon. Rumeo della presenza di un'ultra centenaria che con grande devozione, nonostante gli anni e gli acciacchi della vecchiaia, era pronta dietro la vetrina di casa che si affaccia sulla mitica "Abbiviratura" che tutti gli Sciclitani conoscono bene, a rendere omaggio al Cristo Risorto.

Sua Eccellenza e il Sig. Sindaco si sono subito resi disponibili e non hanno perso tempo a rendere omaggio alla zia Giovannina che è ancora incredula per quanto accaduto. A tal riguardo allego una foto ricordo. Vorrei anche ringraziare con un abbraccio collettivo i giovani portatori del nostro amato "Gioia" per essersi fermati alla vista di mia zia che da dietro la vetrina si era alzata con non poca fatica, e con un cenno di devozione si è fatta la croce alla sua vista, alzandolo come per un saluto di devozione.

Una emozione impagabile.

Grazie di cuore ragazzi

grazie Ignazio Camponero