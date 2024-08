Immondizia a Ragusa sotto il ponte San Vito

Ragusa - Buonasera,

allego qui le foto dell'immondizia che c'è sotto il ponte San Vito, dove dovrebbero esserci contenitori ma li hanno tolti, eppure la gente continua a pagare la Tari come la sottoscritta. Allego anche foto dei turisti sbizzarriti di fronte a questa realtà. Inoltre volevo solo aggiungere che al ponte sono stati fatti i lavori più o meno di ristrutturazione, mentre sotto invece no, c'è ancora un sacco di immondizia. Ancora non so chi dobbiamo ringraziare.

Buona serata.