Incarichi Asp, ing. Dimartino: Ho ricevuto un solo affidamento

Ragusa - Apprendo da articoli di stampa di presunte irregolarità nell’attribuzione di incarichi al sottoscritto, che peraltro non viene mai indicato con le sue generalità . Pertanto mi sento in dovere di effettuare alcune precisazioni.

Relativamente ai predetti tre incarichi che mi sarebbero stati conferiti , tengo a precisare che:

-in data 28 novembre 2020 mi é stata affidata la Direzione Lavori della realizzazione di 14 posti letto di Terapia Intensiva presso l’Ospedale Giovanni Paolo II, i cui lavori sarebbero dovuti iniziare immediatamente e addirittura con modalità h24, per concludersi entro il mese di febbraio. Detti lavori in effetti non sono mai iniziati e di fatto l’incarico non potrà essere mai espletato.

In data 25 gennaio 2021, mi veniva affidato l’incarico di Coordinatore per l’Esecuzione nei lavori relativi all’Ospedale di Vittoria e Modica.

Iniziate le operazioni di ricognizione presso i due Ospedali, dopo pochi giorni, l’incarico di Coordinatore nei lavori presso l’Ospedale di Modica, mi veniva revocato. Il sottoscritto risulta pertanto affidatario dell’incarico di Coordinatore per l’Esecuzione presso l’Ospedale di Vittoria, il cui importo si aggirerà intorno a 10000 Euro. Ciò a dispetto delle cifre vantaggiose divulgate capziosamente da qualcuno e riprese, senza il benché minimo controllo, dalle testate online.

Sarebbe più corretto che, prima di propalare notizie inesatte e di farsi trascinare in pretestuose strumentalizzazioni, accertare la fondatezza delle notizie.

Sono a disposizione di chiunque volesse verificare i documenti relativi ai miei, anzi, all’unico, incarico ricevuto, così come resto disponibile a fornire ai miei colleghi iscritti all’Ordine tutti i chiarimenti del caso.

Gli iscritti all’Ordine sanno con quale trasparenza e distanza dalla politica, intesa in senso partitico, il Consiglio che ho l’onore di presiedere dal 10 Settembre 2013 abbia agito.