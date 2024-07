Indagini sul dottor Antonio Nicosia, ci scrivono gli avvocati

Ragusa - Allo scopo d'evitare ogni equivoco circa i fondamenti della liberazione del Dott. Nicosia, che non risiedono, se non in via conseguenziale, nella cessazione delle esigenze cautelari (intervenuta inverosimilmente a tempo di record), teniamo a precisare: 1 che a seguito di cospicua produzione di prove documentali, nonché intensa attività di investigazione difensiva, è stata fornita dimostrazione della logica impossibilità di condotte riconducibili all'assunto accusatorio (quanto meno, a carico del Dottore Nicosia); 2 che lo Stesso Gip, in coerenza col Pubblico Ministero, non esclude ed anzi prospetta un'anticipata e, ovviamente, favorevole definizione del procedimento, in esito al completamento dell'indagine.

Avv.ti Maurizio Catalano e Guglielmo Barone